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12:53 (мск), источник: ТАСС

Экс-заместитель мэра Краснодара переведена под домашний арест

КРАСНОДАР, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Бывший заместитель главы администрации Краснодара Ольга Яковлева, подозреваемая в злоупотреблении должностными полномочиями с муниципальной землей, переведена под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Решением Октябрьского районного суда мера пресечения в отношении Ольги Яковлевой изменена на содержание под домашним арестом на срок до 22 июня», — уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, Яковлева подписала незаконный акт о передаче в уставной капитал коммерческой фирмы муниципального земельного участка на перекрестке улиц Красноармейской и Карасунской. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». 30 декабря 2016 года суд постановил арестовать вице-мэра на два месяца.

Впоследствии Яковлева написала заявление об уходе с должности заместителя мэра по собственному желанию, 19 января оно было подписано мэром Краснодара Евгением Первышовым.

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