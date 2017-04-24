Экс-заместитель мэра Краснодара переведена под домашний арест

«Решением Октябрьского районного суда мера пресечения в отношении Ольги Яковлевой изменена на содержание под домашним арестом на срок до 22 июня», — уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, Яковлева подписала незаконный акт о передаче в уставной капитал коммерческой фирмы муниципального земельного участка на перекрестке улиц Красноармейской и Карасунской. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». 30 декабря 2016 года суд постановил арестовать вице-мэра на два месяца.

Впоследствии Яковлева написала заявление об уходе с должности заместителя мэра по собственному желанию, 19 января оно было подписано мэром Краснодара Евгением Первышовым.