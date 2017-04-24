В Челябинске разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти
В Челябинске разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти. Олег Анатольевич Кавалеров ушел из дома по улице Блюхера, 4 еще 19 апреля и до сих пор не вернулся.
В Челябинске разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти. Олег Анатольевич Кавалеров ушел из дома по улице Блюхера, 4 еще 19 апреля и до сих пор не вернулся.
Приметы разыскиваемого: на вид 45−50 лет, рост 175 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза голубые.
Был одет: куртка серого цвета, джинсы серого цвета, туфли черные.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят незамедлительно сообщить в Отдел полиции «Советский» по телефонам: 779−76−70, 779−76−99, 89043005811, 02.