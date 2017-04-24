В Прикамье нашли тело пропавшего в прошлом году рыбака

Поздним вечером 23 апреля на берегу реки Сылва в Прикамье было найдено тело 36-летнего Виктора Гутовского, считавшегося пропавшим с ноября 2016 года. Труп обнаружен на 54 километре железной дороги «Пермь-Чусовая».

«Тело находилось в замерзшем состоянии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Труп видоизменен, сильно промерз, поэтому предварительно сказать из-за чего наступила смерть невозможно», — пояснил «Уралинформбюро» замруководителя пермского межрайонного следственного отдела краевого СУ СКР Федор Лимпинский.

Гутовский считался пропавшим с 6 ноября прошлого года, когда на электричке поехал на рыбалку. Примечательно, что мужчина должен был выйти на станции «54 километр», в районе которой его тело и было обнаружено накануне. Однако полгода назад поиски, в которых участвовали полицейские и волонтеры, успехом не увенчались.