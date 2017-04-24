В Казани «Форд» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили ИА «Татар-информ» в
28-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» напротив дома № 29 по улице Мусина, двигаясь на большой скорости, сбил 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавший получил травму коленного сустава и перелом берцовой кости.