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12:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В ДТП на челябинском перекрестке — двое раненых

Авария произошла в Тракторозаводском районе Челябинска.

Авария случилась сегодня ночью, 24 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В 3:20 на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген». В результате пострадали люби, ехавшие в отечественном авто.

«Водитель и пассажир “Лады” с многочисленными ранениями были направлены на амбулаторное лечение», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

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