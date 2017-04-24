В ДТП на челябинском перекрестке — двое раненых
Авария произошла в Тракторозаводском районе Челябинска.
Авария произошла в Тракторозаводском районе Челябинска.
Авария случилась сегодня ночью, 24 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В 3:20 на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген». В результате пострадали люби, ехавшие в отечественном авто.
«Водитель и пассажир “Лады” с многочисленными ранениями были направлены на амбулаторное лечение», — уточнили в ГИБДД города.
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.