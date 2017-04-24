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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Семь стерлитамакских заводов задолжали рабочим более 14 миллионов

По делу начались прокурорские проверки.

Руководители промышленных предприятий из Стерлитамака задолжали сотрудникам более 14 миллионов рублей.

О нарушениях стало известно в ходе приема заместителя прокурора Башкирии, который на днях прошел в Стерлитамаке.

Выяснилось, что руководители семи предприятий обманули в общей сложности 218 своих работников. За их труд задолжали около 14 миллионов рублей.

— Организован ряд прокурорских проверок. Ход и результат поставлены на контроль нашего ведомства, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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