Семь стерлитамакских заводов задолжали рабочим более 14 миллионов

Руководители промышленных предприятий из Стерлитамака задолжали сотрудникам более 14 миллионов рублей.

О нарушениях стало известно в ходе приема заместителя прокурора Башкирии, который на днях прошел в Стерлитамаке.

Выяснилось, что руководители семи предприятий обманули в общей сложности 218 своих работников. За их труд задолжали около 14 миллионов рублей.