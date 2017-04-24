Семь стерлитамакских заводов задолжали рабочим более 14 миллионов
По делу начались прокурорские проверки.
По делу начались прокурорские проверки.
Руководители промышленных предприятий из Стерлитамака задолжали сотрудникам более 14 миллионов рублей.
О нарушениях стало известно в ходе приема заместителя прокурора Башкирии, который на днях прошел в Стерлитамаке.
Выяснилось, что руководители семи предприятий обманули в общей сложности 218 своих работников. За их труд задолжали около 14 миллионов рублей.
— Организован ряд прокурорских проверок. Ход и результат поставлены на контроль нашего ведомства, — прокомментировали в