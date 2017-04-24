В Самаре автобус сбил на пешеходном переходе школьницу

В Самаре водитель автобуса № 229 сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку, сообщает volga.news со ссылкой на отделение пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

В понедельник, 24 апреля, в 08:10, В Самаре, 55-летний водитель автобуса «Hyundai County» 229 маршрута, следовавший по улице Воронежской, со стороны улицы Свободы, повернув налево, сбил у дома № 101 на улице Победы 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Попавшую под автобус девочку бригада «скорой помощи» доставила в медицинское учреждение. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.