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13:40 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Харькове неизвестный устроил стрельбу в кафе

В харьковском кафе неизвестный из травматического оружия ранил посетителя.

Источник: Telegraf.com.ua

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из кафе Шевченковского района г. Харьков, в результате происшествия один посетитель получил непроникающее ранение грудной клетки.

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Как сообщает в понедельник полиция Харьковской области на странице в соцсети Фейсбук, информация о том, что в одном из кафе на проспекте Людвига Свободы в г. Харьков неизвестный открыл стрельбу, поступило в полицию около 00:10 понедельника, 24 апреля.

Следственно-оперативная группа на месте инцидента опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия. В результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранение грудной клетки.

«В настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей», — сказано в сообщении.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия. Продолжаются мероприятия для установления личности и местонахождении правонарушителя.

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