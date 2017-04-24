В Харькове неизвестный устроил стрельбу в кафе
В харьковском кафе неизвестный из травматического оружия ранил посетителя.
В харьковском кафе неизвестный из травматического оружия ранил посетителя.
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из кафе Шевченковского района г. Харьков, в результате происшествия один посетитель получил непроникающее ранение грудной клетки.
Как сообщает в понедельник полиция Харьковской области на странице в соцсети Фейсбук, информация о том, что в одном из кафе на проспекте Людвига Свободы в г. Харьков неизвестный открыл стрельбу, поступило в полицию около 00:10 понедельника, 24 апреля.
«В настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей», — сказано в сообщении.
Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия. Продолжаются мероприятия для установления личности и местонахождении правонарушителя.