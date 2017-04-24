В Киеве после посещения ресторана умерла женщина

В Киеве при странных обстоятельствах умерла 42-летняя женщина. Специалисты не исключают, что причиной смерти могла стать еда из столичного ресторана. Об этом сообщает «Сегодня».

ЧП произошло еще в пятницу, 21 апреля. После посещения одного из ресторанов в Шевченковском районе, двум женщинам стало плохо, а ближе к вечеру одна из них скончалась.

Вторая пострадавшая была доставлена в больницу. По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, сейчас жизни 30-летней женщины ничего не угрожает, ее состояние улучшается.

«Ведется расследование этого происшествия. Но пока рассматриваются разные варианты. Женщины не только употребляли ресторанную еду, но и пищу домашнего приготовления. Для анализа отобраны все необходимые пробы. В том числе воды, которая была у них дома, и воздуха в помещении. От­­рабатываются все вопросы по воз­­мож­­ному отравлению», — рассказал Рубан.

Первые результаты проверок будут известны 25 апреля. Тем не менее, работа ресторана еще в пятницу вечером была приостановлена до окончания эпидемиологического расследования.

Разбираются в случившемся и столичные правоохранители, но об открытии уголовного производства пока не говорят.

Как стало известно, обе женщины — приезжие. В столице они вместе снимали квартиру.

Ранее «Обозреватель» сообщал, что в Киеве отравились пять музыкантов из Польши. Предположительно причиной происшествие стало употребление еды в одной из гостиниц.