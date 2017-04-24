Шок: в Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной покончил с собой после того, как его обобрали мошенники

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на днях в квартире дома по улице Комсомольской было найдено тело пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны, с признаками суицида. Предварительно было установлено, что в конце марта этого года в квартиру к пожилому мужчине приходили две неизвестные женщины, которые мошенническим путем похитили у пенсионера порядка 60 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Сейчас допрашиваются родственники и знакомые, а также соседи ветерана. Кроме этого, принимаются возможные меры по установлению предполагаемых мошенниц.

Расследование этого резонансного случая находится на контроле руководства областного Следственного комитета.