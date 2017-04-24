В Новосибирске предпринимателя осудят за подготовку к убийству партнеров, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, 47-летний Алексей Васильев и двое его партнеров вели бизнес. С течением времени между партнерами возникли противоречия, отношения испортились и Васильев решил «убрать» компаньонов. Он попросил знакомого исполнить поручение. Но вероятный киллер сообщил о намерениях Васильева правоохранителям. В итоге заказчика задержали при приобретении оружия.

Было возбуждено уголовные дела по ч.1 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 222 УК РФ (приготовление к убийству двух лиц, то есть приискание орудия совершения умышленного причинения смерти двум лицам и иное умышленное создание условий для совершения умышленного причинения смерти двум лицам, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, а также незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Уголовное дело рассмотрит по существу Первомайский районный суд города Новосибирска.