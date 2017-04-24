Гараж рухнул после взрыва в центре Миасса

Двое мужчин оказались под горящими завалами после взрыва в гараже в центре Миасса (Челябинская область) — один скончался на месте, за жизнь второго борются врачи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Взрыв прогремел в воскресенье, 23 апреля, около 20.00 в ГСК в центре Миасса. У гаража рухнула стена, начался пожар. Прибывшие на место огнеборцы вытащили из-под обломков двух мужчин. Один из них оказался 32-летним хозяином гаража. Он был уже мертв. Второй — его 42-летний друг — сильно обгорел и получил травмы, но был еще жив. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию ГБ-2.

«По предварительным данным, мужчины ремонтировали в гараже “ГАЗель”, а причиной взрыва могла стать утечка пропана из газового баллона. Однако все это в данный момент еще проверяется», — рассказал замруководителя СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Антон Минеев.

СК выясняет, была ли нарушена техника безопасности, повлекшая гибель человека, а также кто ответствен за роковую ошибку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Плеханова.