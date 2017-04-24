Пьяные омичи избили незнакомца до психического расстройства

Будучи в состоянии алкогольного опьянения они избили незнакомого прохожего на «на фоне внезапно возникших неприязненных отношений».

Били выверенно — по голове, спине и корпусу тела. От нанесенных увечий у парня возникло психическое расстройство. Суд квалифицировал травмы как тяжкий вред здоровью.

«Суд по указанным обстоятельствам признал Ширина В. М. и Жмакина Д. А. виновными по п. “а” ч. 3 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное группой лиц», — сообщили в пресс-службе Первомайского суда.

Ширину В. и Жмакину Д. дали наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев и 4 года соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимые обжаловали решение, но Омский областной суд оставил его в силе.