«Мисс Новосибирск-2000» задержала преступника на улице Краснообска

В минувшую субботу молодая женщина по имени Марина, сообщается на паблике «АСТ- 54», ехала на автомобиле по одной из улиц поселка Краснообск и встретила молодого человека, который ранее под предлогом ремонта забрал у ее подруги два ноутбука и благополучно потерялся.

Женщина не растерялась и тут же позвонила в полицию. Более того, она не побоялась выйти к мошеннику и предприняла меры для того, чтобы до приезда правоохранителей мужчина никуда не убежал. 32-летняя женщина в одиночку удерживала его за куртку вплоть до прибытия страж порядка, которые приехали на место происшествия через несколько минут после вызова. Мужчина был доставлен в отдел полиции.