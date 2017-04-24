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13:48 (мск), источник: VN.ru

«Мисс Новосибирск-2000» задержала преступника на улице Краснообска

Молодая женщина задержала преступника, присвоившего два ноутбука ее подруги. Она удерживала парня до приезда полиции. Как удалось узнать VN.ru, отважная красавица является обладательницей титула «Мисс Новосибирск-2000».

В минувшую субботу молодая женщина по имени Марина, сообщается на паблике «АСТ- 54», ехала на автомобиле по одной из улиц поселка Краснообск и встретила молодого человека, который ранее под предлогом ремонта забрал у ее подруги два ноутбука и благополучно потерялся.

Женщина не растерялась и тут же позвонила в полицию. Более того, она не побоялась выйти к мошеннику и предприняла меры для того, чтобы до приезда правоохранителей мужчина никуда не убежал. 32-летняя женщина в одиночку удерживала его за куртку вплоть до прибытия страж порядка, которые приехали на место происшествия через несколько минут после вызова. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт храброго поступка представительницы прекрасного пола. По информации ведомства, задержанный сотрудниками Росгвардии и полиции 24-летний мужчина брал у своих жертв оргтехнику, якобы для ремонта, после чего скрывался. В настоящий момент установлена причастность злоумышленника к одному эпизоду преступлений в Первомайском районе и двух — в Ленинском. При этом задержанный может иметь отношение к гораздо большему количеству подобных преступлений в разных районах Новосибирска.

«Он неоднократно брал технику у жителей Новосибирска якобы на ремонт и в последующем ее не отдавал. В отношении него уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в изоляторе временного содержания. Дальше сотрудники полиции проверяют его на аналогичные преступления», — добавили в пресс-службе областной полиции.

«Я бы хотел предостеречь​ девушек от подобных, безусловно, героических поступков. Мало ли что у злоумышленника в голове. Мог бы и пырнуть, и ударить, и покалечить, изуродовать. Не надо. Пусть мужчины лучше этим занимаются», — высказался один из комментаторов в социальных сетях. Его поддержали. Безусловно, восхищаясь поступком девушки, комментаторы добавляли «а мало ли что могло случиться».

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