«Мисс Новосибирск-2000» задержала преступника на улице Краснообска

В минувшую субботу молодая женщина по имени Марина, сообщается на паблике «АСТ- 54», ехала на автомобиле по одной из улиц поселка Краснообск и встретила молодого человека, который ранее под предлогом ремонта забрал у ее подруги два ноутбука и благополучно потерялся.
Женщина не растерялась и тут же позвонила в полицию. Более того, она не побоялась выйти к мошеннику и предприняла меры для того, чтобы до приезда правоохранителей мужчина никуда не убежал. 32-летняя женщина в одиночку удерживала его за куртку вплоть до прибытия страж порядка, которые приехали на место происшествия через несколько минут после вызова. Мужчина был доставлен в отдел полиции.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт храброго поступка представительницы прекрасного пола. По информации ведомства, задержанный сотрудниками Росгвардии и полиции 24-летний мужчина брал у своих жертв оргтехнику, якобы для ремонта, после чего скрывался. В настоящий момент установлена причастность злоумышленника к одному эпизоду преступлений в Первомайском районе и двух — в Ленинском. При этом задержанный может иметь отношение к гораздо большему количеству подобных преступлений в разных районах Новосибирска.
«Он неоднократно брал технику у жителей Новосибирска якобы на ремонт и в последующем ее не отдавал. В отношении него уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в изоляторе временного содержания. Дальше сотрудники полиции проверяют его на аналогичные преступления», — добавили в пресс-службе областной полиции.
«Я бы хотел предостеречь девушек от подобных, безусловно, героических поступков. Мало ли что у злоумышленника в голове. Мог бы и пырнуть, и ударить, и покалечить, изуродовать. Не надо. Пусть мужчины лучше этим занимаются», — высказался один из комментаторов в социальных сетях. Его поддержали. Безусловно, восхищаясь поступком девушки, комментаторы добавляли «а мало ли что могло случиться».