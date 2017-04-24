В Казани разыскивают очевидцев ДТП на Горьковском шоссе

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 21 апреля в 23.38 напротив дома № 118А по Горьковскому шоссе.

Водитель неустановленного автомобиля, следуя по Горьковскому шоссе со стороны ул. Залесная в направлении ул. Можайского, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», который от удара наехал на металлическое ограждение. Водитель неустановленного автомобиля с места происшествия скрылся. В результате ДТП 38-летний водитель «Ниссана» получил ушиб мягких тканей теменной области и левой половины грудной клетки. Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев происшествия по телефону: 8 (843) 5−333−819.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие выходные в городе зарегистрировано 269 ДТП, из них 7 происшествий с пострадавшими — 1 наезд на пешехода, 4 столкновения автотранспорта и 2 падения пассажиров. В результате 7 участников ДТП — пешеход, 4 пассажира и 2 водителя — получили травмы различной степени тяжести.