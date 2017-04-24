Олимпийская набережная в Сочи провалилась из-за шторма

В Имеретинской низменности провалилась олимпийская набережная. Сильный шторм подмыл основание пешеходной зоны, и бетонные плиты рухнули в образовавшийся проем. Об этом сообщает «Макс портал».

Как сообщал «Югополис», в воскресенье, 23 апреля, в Сочи сложились неблагоприятные погодные условия. В городе уже несколько дней идут дожди, сильный ветер с порывами до 20−25 метров в секунду повалил десятки деревьев.

В районе Красного штурма в Сочи с буны волной смыло мужчину. Спасателям до сих пор не удалось обнаружить потерпевшего. Данные пропавшего мужчины неизвестны, родственники в спасательный отряд до настоящего времени не обращались.