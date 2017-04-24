Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Украинский министр заявил, что США дали четкий сигнал Киеву
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Протест одного
22Цвет нации
13:54 (мск), источник: Югополис

Олимпийская набережная в Сочи провалилась из-за шторма

Объявленное МЧС из-за непогоды экстренное предупреждение будет действовать до конца дня 24 апреля.

Источник: Югополис

В Имеретинской низменности провалилась олимпийская набережная. Сильный шторм подмыл основание пешеходной зоны, и бетонные плиты рухнули в образовавшийся проем. Об этом сообщает «Макс портал».

Как сообщал «Югополис», в воскресенье, 23 апреля, в Сочи сложились неблагоприятные погодные условия. В городе уже несколько дней идут дожди, сильный ветер с порывами до 20−25 метров в секунду повалил десятки деревьев.

В районе Красного штурма в Сочи с буны волной смыло мужчину. Спасателям до сих пор не удалось обнаружить потерпевшего. Данные пропавшего мужчины неизвестны, родственники в спасательный отряд до настоящего времени не обращались.

Из-за комплекса неблагоприятных погодных условий МЧС объявило на Кубани экстренное предупреждение до конца дня понедельника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Кубани почти 12 процентов автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь