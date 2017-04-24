Группа «черных риэлторов» задержана в Татарстане

По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали ООО «Группа Компаний Казань-Инвест» и, пользуясь юридической неграмотностью своих клиентов, под видом оформления займов заключали договоры купли-продажи недвижимости.

Для привлечения заемщиков они размещали рекламу в СМИ, соцсетях, а также искали одиноких владельцев недвижимости с психическими отклонениями или злоупотребляющих спиртным.

Войдя в доверие к клиентам, подозреваемые предлагали им оформить займ в своей компании на «выгодных условиях» — под залог квартиры, и во время заключения договора потерпевшие, сами того не понимая, подписывали и договор купли-продажи недвижимости.

«Фактически сумма займа составляла от 10 до 50% рыночной стоимости имущества. При этом злоумышленники убеждали потерпевших, что недвижимость продолжает находиться в их собственности», — отмечается в сообщении.

Завладев недвижимостью, участники преступной группы продавали ее, а деньги делили. Если бывшие хозяева не хотели добровольно покидать свои квартиры, их выселяли силой.

В настоящее время сотрудники МВД Татарстана установили троих потерпевших, лишившихся своих квартир в период с 2012 по 2014 годы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Участники преступной группы по решению суда заключены по стражу. Также у них арестованы приобретенные на преступные доходы автомобили.