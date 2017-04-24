Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Видеообзор: какой Россия была при Ельцине
Надежда Ручка ждет первенца
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
Эксперт о претензиях Киева к РФ: Ударят сюда
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Протест одного
22Цвет нации
13:52 (мск), источник: Интерфакс

Группа «черных риэлторов» задержана в Татарстане

Казань. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полицейские Татарстана задержали участников преступной группы, обманом похищавших квартиры у одиноких граждан, сообщает пресс-служба республиканского МВД в понедельник.

По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали ООО «Группа Компаний Казань-Инвест» и, пользуясь юридической неграмотностью своих клиентов, под видом оформления займов заключали договоры купли-продажи недвижимости.

Для привлечения заемщиков они размещали рекламу в СМИ, соцсетях, а также искали одиноких владельцев недвижимости с психическими отклонениями или злоупотребляющих спиртным.

Войдя в доверие к клиентам, подозреваемые предлагали им оформить займ в своей компании на «выгодных условиях» — под залог квартиры, и во время заключения договора потерпевшие, сами того не понимая, подписывали и договор купли-продажи недвижимости.

«Фактически сумма займа составляла от 10 до 50% рыночной стоимости имущества. При этом злоумышленники убеждали потерпевших, что недвижимость продолжает находиться в их собственности», — отмечается в сообщении.

Завладев недвижимостью, участники преступной группы продавали ее, а деньги делили. Если бывшие хозяева не хотели добровольно покидать свои квартиры, их выселяли силой.

В настоящее время сотрудники МВД Татарстана установили троих потерпевших, лишившихся своих квартир в период с 2012 по 2014 годы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Участники преступной группы по решению суда заключены по стражу. Также у них арестованы приобретенные на преступные доходы автомобили.

В ходе обысков квартир подозреваемых изъяты расписки в получении займов и договоры купли-продажи недвижимости. В доме предполагаемого лидера группы обнаружены два охотничьих ружья без документов, а также 5,5 млн рублей, добытые преступным путем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Башкирии могут оформить шенгенскую визу через МФЦ
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь