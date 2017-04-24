Минувшей ночью на улице Стара-Загора не разъехались три автомобиля

Эти снимки были сделаны минувшей ночью в Самаре. На улице Стара-Загора не разъехались три автомобиля. Как пишет «63.ru» со ссылкой на очевидцев, водитель «КИА», разворачиваясь, не пропустил «Гранту». От удара «Лада» перевернулась на крышу, попутно задев «Джилли». К счастью, обошлось без жертв.

На этом видео запечатлено столкновение в Сызрани. Авария произошла в субботу на улице Ленина. По информации местных СМИ, помощь медиков потребовалась пассажирке Деу Матиз — женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб груди. У водителей автомобилей также зафиксированы незначительные травмы.

К криминальной хронике. В Чапаевске правоохранители обнаружили тайник, в котором хранилось около одного килограмма героина. По информации пресс-службы областной полиции, наркотик может принадлежать жительнице Новокуйбышевска, которую задержали в феврале этого года с крупной партией того же вещества.

Тем временем тольяттинские полицейские раскрыли тяжкое преступление. При распитии спиртных напитков между родственниками возникла ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом в грудь. Пострадавший скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник задержан. Нож изъят.

И в завершении о сызранском пожаре. Накануне на проспекте 50 лет Октября едва не сгорел «Шевроле Круз». Как пишут местные СМИ, справиться с огнем автоледи помогли дежурившие неподалёку инспекторы ДПС.