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14:14 (мск), источник: Volga News

Из-за ДТП на ул. Самарской в Самаре осложнено движение транспорта

Днем в Самаре 24 апреля в центре Самары произошло ДТП с участием Ford Mondeo, из-за чего на ул. Самарской осложнилось движение транспорта, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

По предположениям очевидца, водитель иномарки ехал по ул. Самарской со стороны ул. Полевой и, поворачивая влево — на ул. Чкалова, где одностороннее движение, столкнулся с другим автомобилем.

После ДТП Ford остановился на перекрестке, перекрыв движение по ул. Самарской в направлении Полевой. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

В ГИБДД Самары сам факт аварии подтверждают. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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