Из-за ДТП на ул. Самарской в Самаре осложнено движение транспорта

По предположениям очевидца, водитель иномарки ехал по ул. Самарской со стороны ул. Полевой и, поворачивая влево — на ул. Чкалова, где одностороннее движение, столкнулся с другим автомобилем.

После ДТП Ford остановился на перекрестке, перекрыв движение по ул. Самарской в направлении Полевой. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

В ГИБДД Самары сам факт аварии подтверждают. Обстоятельства ДТП устанавливаются.