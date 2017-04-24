В Первоуральске мужчина обстрелял бывшую возлюбленную и ее детей

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в связи с произошедшим организована проверка, злоумышленник задержан.

Об инциденте в полицию сообщила сама потерпевшая. Она рассказала, что бывший сожитель несколько раз выстрелил из ружья по окнам и скрылся в неизвестном направлении.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа под руководством начальника Первоуральского отдела МВД полковника полиции Олега Грехова, а также наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. Предварительно установлено, что местный житель вел беспорядочную стрельбу на улице поселка, несколько раз попав в окна квартиры, где в этот момент находились двое малолетних детей», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что мужчина вел стрельбу из ружья 12 калибра, как дробью, так и патронами.

Бойцами войск Национальной гвардии около 17.00 часов злоумышленник был задержан по месту жительства. Злоумышленник ранее был судим за незаконную рубку леса. В ходе обыска у него было изъято двуствольное ружье, гильзы и патроны к нему. Как выяснилось, ружье принадлежало 49-летнему жителю деревни Крылосово, которое он утратил в феврале 2005 года.

В отношении задержанного составлен административный протокол за хулиганство. По факту стрельбы и незаконному хранению оружия полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.