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14:10 (мск), источник: VN.ru

Парня вызволили из туалета «Старой телеги» спасатели

Сотрудники бара «Старая телега» не смогли достучаться до закрывшегося в туалете парня и вызвали спасателей, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба в Новосибирске.

Инцидент произошел в три часа дня в воскресенье, 23 апреля, на улице Челюскинцев, 44. Обслуживающий персонал «Старой телеги» заподозрил неладное, когда засидевшийся в туалете посетитель не ответил на просьбу освободить помещение.

Прибывшим на место спасателям пришлось выламывать дверь в туалет. «Внутри оказался молодой человек, потерявший сознание. На всю операцию с момента поступления вызова до обеспечения доступа было потрачено около 25 минут», — рассказал корреспонденту VN.ru заместитель начальника аварийно-спасательной службы Константин Максимов.

Кроме спасателей, в «Старую телегу» была вызвана скорая помощь. В итоге потерявший сознание мужчина был передан медикам в присутствии сотрудников полиции.

В январе новосибирским спасателям МАСС также пришлось вызволять мужчину из туалета типовой квартиры в хрущевке. После вечернего застолья слегка нетрезвый мужчина застрял между унитазом и стеной. Родственники обратились в службу спасения. В апреле похожий случай произошел в Академгородке — девушка попыталась достать провалившуюся в диван мышку и застряла. Под свободной рукой оказался телефон, и она смогла вызвать спасателей.

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