На пожаре в Перми спасли мужчину

Пожар в Орджоникидзевском районе Перми произошёл в ночь на 24 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, горела квартира на 4 этаже дома по улице Мелитопольская, 28 в. Огонь первыми заметили жильцы соседнего дома. Двое молодых людей сначала постучали в квартиру, где происходил пожар, затем обошли соседние квартиры. 12 человек успели покинуть свои квартиры на 4 и 5 этажах до приезда пожарных.

Они рассказали, что в корящей квартире живёт 55-летний мужчина. Периодически он злоупотреблял спиртным.

Пожарные проникли в квартиру и нашли хозяина. Мужчина был без сознания. Обожжённого пострадавшего передали врачам «Скорой».

В результате пожара диван и постельные принадлежности сгорели полностью Вся квартира покрылась копотью. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.