На пожаре в Перми спасли мужчину
Жильцы соседнего дома увидели огонь и кинулись на помощь.
Жильцы соседнего дома увидели огонь и кинулись на помощь.
Пожар в Орджоникидзевском районе Перми произошёл в ночь на 24 апреля. Как сообщает
Они рассказали, что в корящей квартире живёт 55-летний мужчина. Периодически он злоупотреблял спиртным.
Пожарные проникли в квартиру и нашли хозяина. Мужчина был без сознания. Обожжённого пострадавшего передали врачам «Скорой».
В результате пожара диван и постельные принадлежности сгорели полностью Вся квартира покрылась копотью. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.