Челябинец признал вину в избиении врача поликлиники, приехавшей к его дочери

Жителю Челябинска предъявлено обвинение в избиении и угрозе убийством врачу поликлиники — мужчина набросился на медика, когда та попросила убрать собаку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 12 апреля в квартире одного из домов Курчатовского района. Участковый врач приехала на вызов к дочери хозяина жилища. Когда доктор попросила мужчину закрыть собаку в другой комнате, чтобы та не мешала работать, тот набросился на медика с кулаками. Врача челябинец ударил в грудь, потом головой о дверь и вытолкнул из квартиры.

«Следственными органами злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 116 УК РФ -“Побои”, части 1 статьи 119 УК РФ — “Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”. У врача диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы», — говорится в сообщении.

Проведен комплекс неотложных следственных действий для закрепления доказательственной базы. Обвиняемый признал вину в причинении побоев врачу. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.