Челябинец признал вину в избиении врача поликлиники, приехавшей к его дочери
Женщина получила серьезную травму головы, сотрясение мозга и ушибы.
Женщина получила серьезную травму головы, сотрясение мозга и ушибы.
Жителю Челябинска предъявлено обвинение в избиении и угрозе убийством врачу поликлиники — мужчина набросился на медика, когда та попросила убрать собаку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Инцидент произошел 12 апреля в квартире одного из домов Курчатовского района. Участковый врач приехала на вызов к дочери хозяина жилища. Когда доктор попросила мужчину закрыть собаку в другой комнате, чтобы та не мешала работать, тот набросился на медика с кулаками. Врача челябинец ударил в грудь, потом головой о дверь и вытолкнул из квартиры.
«Следственными органами злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 116 УК РФ -“Побои”, части 1 статьи 119 УК РФ — “Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”. У врача диагностированы закрытая
Проведен комплекс неотложных следственных действий для закрепления доказательственной базы. Обвиняемый признал вину в причинении побоев врачу. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.