На чердаке многоквартирного дома в Челябинске нашли труп

Труп мужчины нашли на чердаке многоквартирного дома в Челябинске. Информацию об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» подтвердили в городской службе спасения.

Сегодня, 24 апреля, обеспокоенные жильцы дома № 32 по улице Российской сообщили, что на чердаке было найдено тело неустановленного мужчины.

«Во дворе дома много полицейских, сотрудников МЧС», — сообщает очевидец.

В Челябинской городской службе спасения рассказали, что выезжали на данный адрес.

«Спасатели эвакуировали труп мужчины и передали его сотрудникам правоохранительных органов», — говорит пресс-секретарь службы Римма Садыкова.

Отметим, что в следственном управлении пока не дают комментариев.