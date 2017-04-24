На чердаке многоквартирного дома в Челябинске нашли труп
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
Труп мужчины нашли на чердаке многоквартирного дома в Челябинске. Информацию об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» подтвердили в городской службе спасения.
Сегодня, 24 апреля, обеспокоенные жильцы дома № 32 по улице Российской сообщили, что на чердаке было найдено тело неустановленного мужчины.
«Во дворе дома много полицейских, сотрудников МЧС», — сообщает очевидец.
В Челябинской городской службе спасения рассказали, что выезжали на данный адрес.
«Спасатели эвакуировали труп мужчины и передали его сотрудникам правоохранительных органов», — говорит
Отметим, что в следственном управлении пока не дают комментариев.