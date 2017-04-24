В Симферополе задержаны серийные автоворы

«Оперативниками было установлено, что подозреваемые похищали автомагнитолы и аккумуляторы только из автомобилей отечественного производства. Имущество, полученное преступным путем, они продавали на одном из рынков столицы», — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний момент полицейскими установлена причастность задержанных к 15 кражам, совершенным на территории Симферополя. Большая часть имущества полицейскими изъята и возвращена владельцам, сообщили в МВД.

Сотрудники отдела дознания УМВД России по Симферополю возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.