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14:36 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе задержаны серийные автоворы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). Симферопольские полицейские задержали подозреваемых в совершении 15 краж из автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД России по РК. Злоумышленниками оказались молодые люди 18-ти и 21-го года, ранее не судимые, официально не трудоустроенные.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативниками было установлено, что подозреваемые похищали автомагнитолы и аккумуляторы только из автомобилей отечественного производства. Имущество, полученное преступным путем, они продавали на одном из рынков столицы», — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний момент полицейскими установлена причастность задержанных к 15 кражам, совершенным на территории Симферополя. Большая часть имущества полицейскими изъята и возвращена владельцам, сообщили в МВД.

Сотрудники отдела дознания УМВД России по Симферополю возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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