В Екатеринбурге на улице обнаружили гранату

По словам очевидцев, гранату обнаружили недалеко от дома по Крауля, 65, место оцепили. Гранату уже обезвредили.

«Сообщение об обнаружении подозрительного предмета у магазина на улице Крауля поступило в полицию Екатеринбурга в 13.30. Полицией был организован весь комплекс необходимых мероприятий по проверке подозрительного предмета. В результате было установлено, что опасности он не представляет. В 15.20 мероприятия были окончены», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Добавим, что недавно в квартире жилого дома обнаружили две боевые гранаты. Жильцов дома эвакуировали.