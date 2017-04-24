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14:43 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на улице обнаружили гранату

В уральской столице на улице Викулова на асфальте нашли гранату. Об этом сообщили очевидцы на одном из городских форумов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев, гранату обнаружили недалеко от дома по Крауля, 65, место оцепили. Гранату уже обезвредили.

«Сообщение об обнаружении подозрительного предмета у магазина на улице Крауля поступило в полицию Екатеринбурга в 13.30. Полицией был организован весь комплекс необходимых мероприятий по проверке подозрительного предмета. В результате было установлено, что опасности он не представляет. В 15.20 мероприятия были окончены», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Добавим, что недавно в квартире жилого дома обнаружили две боевые гранаты. Жильцов дома эвакуировали.

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