В Уфе в микрорайоне Сипайлово легковушка врезалась в столб
По словам очевидцев, помог ей в этом автобус «Башавтортранса».
По словам очевидцев, помог ей в этом автобус «Башавтортранса».
Авария произошла 24 апреля прямо под окнами дома по улице Гагарина, 70, что в уфимском микрорайоне Сипайлово. Иномарка «Пежо» врезалась в электороопору.
Позади легковушки стоял автобус «Башавтотранса». Именно «Нефаз», по словам очевидцев, которые опубликовали кадры с места происшествия в сообществе БашДТП, помог автомобилю «догнать» столб.
Передняя часть «Пежо» теперь нуждается в капитальном ремонте. К месту участники аварии вызвали дорожных полицейских, которые разберутся в деталях и выявят виновника.