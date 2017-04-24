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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в микрорайоне Сипайлово легковушка врезалась в столб

По словам очевидцев, помог ей в этом автобус «Башавтортранса».

Авария произошла 24 апреля прямо под окнами дома по улице Гагарина, 70, что в уфимском микрорайоне Сипайлово. Иномарка «Пежо» врезалась в электороопору.

Позади легковушки стоял автобус «Башавтотранса». Именно «Нефаз», по словам очевидцев, которые опубликовали кадры с места происшествия в сообществе БашДТП, помог автомобилю «догнать» столб.

Передняя часть «Пежо» теперь нуждается в капитальном ремонте. К месту участники аварии вызвали дорожных полицейских, которые разберутся в деталях и выявят виновника.

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