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14:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Глава «Версаля» идет под суд в Волжском за неуплату налогов на 5 млн

Глава «Версаля» идет под суд в Волжском за неуплату налогов на 5 млн.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Торговый дом «Версаль» утверждено прокуратурой Волгоградской области.

Как пояснили ВДТВ в региональной прокуратуре, Юрий Берников обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен совершил преступление путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

В частности, следователи СУ СК России по Волгоградской области утверждают, что Берников в период 2012по 2014 годы не исчислил и не уплатил в бюджет единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Предприниматель необоснованно уменьшал налоговую базу вследствие занижения доходов и завышения расходов по приобретению товарно-материальных ценностей у фиктивных фирм.

В результате преступной деятельности Берникова ООО «ТД «Версаль» не уплатило налог в сумме свыше 5 миллионов рублей. Это 88,73% от общей суммы налогов, подлежащей уплате организацией.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по области. Берников вину признал. Уголовное дело будет рассмотрено Волжским городским судом Волгоградской области.

Бизнесмену грозит до 2 лет.

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