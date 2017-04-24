Иркутские чиновники «забыли» задекларировать автомобили, землю и квартиры

По сообщению пресс-службы прокуратуры, в ходе проверки было установлено, «что в нарушение требований федерального закона “О противодействии коррупции” при предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера более 40 сотрудников министерства и 20 сотрудников службы не указали сведения о наличии земельных участков, квартир, домов, транспортных средств».

Так, один из руководителей территориального отдела министерства лесного комплекса не указал принадлежащую супруге автостоянку, главный специалист-эксперт территориального отдела министерства «забыл», что у жены имеется земельный участок в городе Сочи, а государственный инспектор межрайонного отдела службы по охране и пользованию животного мира не указал принадлежащий ему автомобиль, добавили в надзорном ведомстве.

Руководителям министерства и службы по охране и использованию животного мира Иркутской области вынесены представления об устранении нарушений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 20 государственных служащих министерства и 13 работников службы привлечены к дисциплинарной ответственности.