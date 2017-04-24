Руководство шахты «Центральная» допрашивают по делу о ЧП с гибелью горняков

Руководство шахты «Центральная», где 23 апреля при обрушении горной породы погибли два рабочих и еще один получил серьёзные травмы, допрашивают следователи. На месте ЧП работает оперативный штаб, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

Для расследования причин трагедии создана следственная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, а также сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области.

«Под руководством и.о. руководителя следственного управления работает оперативный штаб, в который также входят сотрудники ГУ МЧС России области, Уральского управления Ростехнадзора, Государственной инспекции труда в Челябинской области. В ходе расследования уголовного дела допрашиваются должностные лица организации, ответственные за обеспечение безопасного режима работы в шахте, проведение инструктажей по технике безопасности и др. С привлечением сотрудников контролирующих организаций проводится отработка версий и причин произошедшего», — рассказал Шишков.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), продолжается.

Напомним, ЧП на шахте «Центральная» в Пласте случилось утром 23 апреля. Под завалами на глубине 700 метров оказались трое рабочих, одного из них, 27-летнего уроженца Коркино, спасатели извлекли живым и передали медикам. Двое, проходчики Александр Бабешко и Сергей Шамин, погибли. Руководство компании «ЮГК», которой принадлежит шахта, заявило, что семьи погибших получат компенсацию в миллион рублей. Сама шахта начала работу в обычном режиме.