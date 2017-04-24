Пациент магнитогорской психбольницы утонул в Урале
МАГНИТОГОРСК, 24 апреля, РИА ФедералПресс. Один из пациентов магнитогорской областной психоневрологической больницы сбежал, разбив окно, и утонул в реке Урал.
МАГНИТОГОРСК, 24 апреля, РИА ФедералПресс. Один из пациентов магнитогорской областной психоневрологической больницы сбежал, разбив окно, и утонул в реке Урал.
«Бездыханное тело мужчины нашли в воде», — передает портал «Верстов.инфо».
«Скорая помощь» не смогла проехать до места происшествия,
«Его привезли из дома, он хотел себе горло перерезать. Не успели даже оформить, как он убежал. Со стеклом бежал вдоль Урала, потом сиганул в воду и утонул», — приводит «Верстов.инфо» слова источника, знакомого с ситуацией.
На месте происшествия работают следователи.
«ФедералПресс» напоминает, что в январе 2017 года из Волгоградской областной психиатрической больницы сбежали три опасных пациента. Правоохранители поймали беглецов в те же сутки.