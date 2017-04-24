Волгоградских чиновников будут судить за служебный подлог

В нем оказались замешаны председатель комитета по строительству администрации Волгограда Юрий Кокин и заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Андрей Карбаинов.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, по версии следствия, в декабре 2015 года Кокин, который возглавлял тогда Службу единого заказчика-застройщика, и Карбаинов как его заместитель подписали акт о том, что компания «ЭнергоСтройИнжиниринг» полностью выполнила свои обязательства по озеленению территории физкультурно-оздоровительного комплекса. При этом они отлично знали, что по части зеленых насаждений, там и конь не валялся.

Но документы были подписаны, чиновники отрапортовали о соблюдении графика, а компания, палец о палец не ударив, получила более одного миллиона 600 тысяч народных денег.

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном суде Волгограда. Оба подписанта фальшивых актов своей вины не признают. Максимально, что может им грозить, это два года лишения свободы.