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15:19 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградских чиновников будут судить за служебный подлог

При строительстве ФОКа в Кировском районе был допущен служебный подлог.

Источник: РИАЦ

В нем оказались замешаны председатель комитета по строительству администрации Волгограда Юрий Кокин и заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Андрей Карбаинов.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, по версии следствия, в декабре 2015 года Кокин, который возглавлял тогда Службу единого заказчика-застройщика, и Карбаинов как его заместитель подписали акт о том, что компания «ЭнергоСтройИнжиниринг» полностью выполнила свои обязательства по озеленению территории физкультурно-оздоровительного комплекса. При этом они отлично знали, что по части зеленых насаждений, там и конь не валялся.

Но документы были подписаны, чиновники отрапортовали о соблюдении графика, а компания, палец о палец не ударив, получила более одного миллиона 600 тысяч народных денег.

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном суде Волгограда. Оба подписанта фальшивых актов своей вины не признают. Максимально, что может им грозить, это два года лишения свободы.

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