Волгоградских чиновников будут судить за служебный подлог
При строительстве ФОКа в Кировском районе был допущен служебный подлог.
При строительстве ФОКа в Кировском районе был допущен служебный подлог.
В нем оказались замешаны председатель комитета по строительству администрации Волгограда Юрий Кокин и заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого
Как сообщила РИАЦ
Но документы были подписаны, чиновники отрапортовали о соблюдении графика, а компания, палец о палец не ударив, получила более одного миллиона 600 тысяч народных денег.
Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном суде Волгограда. Оба подписанта фальшивых актов своей вины не признают. Максимально, что может им грозить, это два года лишения свободы.