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15:23 (мск), источник: ИА REGNUM

На Южном Урале пресекли деятельность религиозной группировки

Прокуратура настаивает на административном штрафе в размере до 50 тысяч рублей.

Постановление о привлечении к административной ответственности вынесено Ашинской городской прокуратурой Челябинской области в отношении местного жителя, проводившего религиозные собрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в городе Аше регулярно два раза в неделю в доме по улице Вавилова собирались люди, которые совместно читали молитвы, обсуждали библейские заповеди. В ходе встреч также раздавали брошюры с информацией от запрещенной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как пояснили в надзорном ведомстве, собрания проводились без уведомления о начале деятельности религиозной группы на территории Ашинского района.

Прокуратура города Аши постановила привлечь гражданина, организовавшего миссионерскую деятельность, к ответственности по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Наказание по статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 50 тысяч рублей. Материалы административного дела направлены мировому судье.

Отметим, Минюст РФ в марте 2017 года приостановил деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Верховный суд РФ 20 апреля 2017 года признал международную религиозную организацию «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской и запретил ее деятельность (и всех ее местных отделений) на всей территории Российской Федерации.

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