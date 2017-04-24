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15:24 (мск), источник: РИА Новости

Тело второго горняка, погибшего в челябинской шахте, подняли на поверхность

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело второго горняка, бригадира Сергея Шамина, погибшего в воскресенье в шахте «Центральная» в Челябинской области, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Оксана Калинина.

Двое рабочих погибли при обрушении на шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний». Более 160 горняков были эвакуированы, извлеченный из-под завалов рабочий доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

По данным АО «Южуралзолото Группа Компаний», которому принадлежит шахта, погибли проходчики Сергей Шамин и Александр Бабешко, Живым из-под завалов был извлечен проходчик Максим Бритулин, который в настоящее время находится в челябинской областной клинической больнице.

«В настоящее время тело второго горняка — опытного бригадира проходчиков Шамина — поднято спасателями на поверхность. Но завалы на месте происшествия полностью до сих пор не разобраны, разбор займет продолжительное время», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора, следственные органы, которые выясняют причины случившегося.

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