Полиция Казани задержала предпринимателя, который давал взятку приставу

К судебному приставу-исполнителю Приволжского отдела обратился представитель должника, который попросил «решить вопрос» по исполнительному производству по кредитной задолженности 158,5 миллиона рублей. За «решение» вопроса мужчина предложил 50 тысяч рублей. Сотрудник отдела сообщил об этом старшему судебному приставу. Далее была достигнута договоренность о времени и месте встречи.

Вечером в автомашине «Лада Гранта» при передаче денег судебному приставу, представитель должника был задержан с поличным сотрудниками полиции. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».