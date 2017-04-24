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15:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми задержали мошенницу

Женщина обманывала людей, которые пытались купить одежду по интернету.

Пермячка два года обманывала покупателей одежды. В социальных сетях она размещала информацию о продаже брендовой одежды и аксессуаров по низким ценам.

«С потенциальными покупателями она вступала в переписку и просила произвести полную предоплату на банковскую карту или виртуальный счёт, после чего гарантировала отправку выбранного товара. Как только оплата поступала, связь с покупателями полностью прекращалась», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

От действий женщины пострадали 50 человек. Все они переводили женщине деньги в надежде купить обновки. Каждый из пострадавших перечислил на счёт мошенницы от 5 до 35 тысяч рублей.

Подозреваемую арестовали. Полицейские продолжают поиск потерпевших.

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