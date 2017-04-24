В Перми задержали мошенницу
Женщина обманывала людей, которые пытались купить одежду по интернету.
Женщина обманывала людей, которые пытались купить одежду по интернету.
Пермячка два года обманывала покупателей одежды. В социальных сетях она размещала информацию о продаже брендовой одежды и аксессуаров по низким ценам.
«С потенциальными покупателями она вступала в переписку и просила произвести полную предоплату на банковскую карту или виртуальный счёт, после чего гарантировала отправку выбранного товара. Как только оплата поступала, связь с покупателями полностью прекращалась», — рассказали в
От действий женщины пострадали 50 человек. Все они переводили женщине деньги в надежде купить обновки. Каждый из пострадавших перечислил на счёт мошенницы от 5 до 35 тысяч рублей.
Подозреваемую арестовали. Полицейские продолжают поиск потерпевших.