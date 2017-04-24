СК: калининградский бизнесмен пытался спрятать деньги в Эстонии от налогов

63-летний коммерсант занимается поставкой строительных материалов из-за рубежа. По данным следствия, с сентября 2015 года у него образовалась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 14 млн рублей. В ноябре 2015-го ему было направлено требование об уплате налогов.

С целью сокрытия средств фирмы от взыскания, бизнесмен перевел с расчетного счета своей компании на расчетный счет зарегистрированного в Эстонии поставщика более 4,5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственным отделом по Московскому району Калининграда против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).