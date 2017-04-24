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16:33 (мск), источник: Новый Калининград

СК: калининградский бизнесмен пытался спрятать деньги в Эстонии от налогов

Руководитель одной из калининградских компаний подозревается в сокрытии денежных средств от налогообложения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

Источник: Новый Калининград

63-летний коммерсант занимается поставкой строительных материалов из-за рубежа. По данным следствия, с сентября 2015 года у него образовалась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 14 млн рублей. В ноябре 2015-го ему было направлено требование об уплате налогов.

С целью сокрытия средств фирмы от взыскания, бизнесмен перевел с расчетного счета своей компании на расчетный счет зарегистрированного в Эстонии поставщика более 4,5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственным отделом по Московскому району Калининграда против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

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