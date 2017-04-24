Около 40 коров погибло от бескормицы в Качугском районе Иркутской области

Почти 40 голов крупного рогатого скота погибло от бескормицы в Качугском районе Приангарья. Причиной массового падежа стала болезнь руководителя предприятия ООО «Верхоленское», который в настоящее время находится в больнице, а также отсутствие заготовленного корма. Сейчас в хозяйстве осталось свыше 400 коров, поэтому принято решение реализовать часть животных, чтобы вырученные деньги направить на корм. Об этом корр. ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства Иркутской области.

В ведомстве сообщили, что хозяин предприятия ООО «Верхоленское» серьезно заболел и находится в больнице. Специалисты минсельхоза, которые находятся на месте, сейчас выясняют почему не был заготовлен корм животным.

— Владелец данного предприятия тяжело заболел и заниматься животными было некому. Поэтому произошел падеж. Сейчас выясняется причина, почему не был вовремя заготовлен корм. В настоящее время минсельхоз держит ситуацию на контроле. Совместно с районом принимаются меры, — сообщили в пресс-службе.

Чтобы предотвратить дальнейший падеж животных, решено часть скота реализовать, чтобы вырученные средства направить на закупку корма для КРС, отметили в министерстве.