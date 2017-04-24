В Сибири возбудили уголовные дела о беспорядках в колонии
В Новосибирской области по требованию прокуратуры возбудили два уголовных дела после того, как ряд заключенных колонии ИК-14 в Тогучинском районе устроили массовые беспорядки.
В Новосибирской области по требованию прокуратуры возбудили два уголовных дела после того, как ряд заключенных колонии ИК-14 в Тогучинском районе устроили массовые беспорядки.
Как рассказал «РГ» представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин, более сотни человек пытались дезорганизовать работу исправительного учреждения.
По версии прокуратуры, утром 22 апреля один из осужденных самовольно выбежал на плац и начал звать на помощь других отбывающих наказание, поскольку сотрудники колонии якобы применили к нему физическое насилие. На зов сбежались еще около десятка человек, находившихся в магазине колонии. Воспользовавшись этим, осужденный выбежал в центральный локальный сектор с призывами ломать ограждения, чтобы пройти к административному зданию и расправиться над сотрудниками учреждения.
Осужденные раскачали 13-метровый пролет ограждения локального сектора и повредили девять камер видеонаблюдения. После этого они вышли к административному зданию с требованием «выдать» им конвойных. Однако к полудню беспорядки были пресечены. Сегодня, по результатам прокурорской проверки, следователи возбудили два уголовных дела в отношении зачинщика волнений и его подельников по статьям о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и массовых беспорядках.
В свою очередь, в ГУ ФСИН по Новосибирской области заявили, что информация ряда СМИ, поспешивших окрестить произошедшее бунтом, не соответствует действительности. В
После устранения беспорядков сотрудники оперативного управления ведомства провели профилактическую работу с «отрицательно характеризующимися осужденными».
Сейчас обстановка в колонии оценивается как «удовлетворительная и контролируемая», осужденные соблюдают режимные требования. В ходе проверки, которую провело руководство управления, жалоб от заключенных не поступило.
В то же время прокуратура должна будет дать оценку действиям работников колонии, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории. Кроме того, проверят своевременность и эффективность принятых ими мер по недопущению чрезвычайного происшествия.