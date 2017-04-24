В Сибири возбудили уголовные дела о беспорядках в колонии

Как рассказал «РГ» представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин, более сотни человек пытались дезорганизовать работу исправительного учреждения.

По версии прокуратуры, утром 22 апреля один из осужденных самовольно выбежал на плац и начал звать на помощь других отбывающих наказание, поскольку сотрудники колонии якобы применили к нему физическое насилие. На зов сбежались еще около десятка человек, находившихся в магазине колонии. Воспользовавшись этим, осужденный выбежал в центральный локальный сектор с призывами ломать ограждения, чтобы пройти к административному зданию и расправиться над сотрудниками учреждения.

Осужденные раскачали 13-метровый пролет ограждения локального сектора и повредили девять камер видеонаблюдения. После этого они вышли к административному зданию с требованием «выдать» им конвойных. Однако к полудню беспорядки были пресечены. Сегодня, по результатам прокурорской проверки, следователи возбудили два уголовных дела в отношении зачинщика волнений и его подельников по статьям о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и массовых беспорядках.

В свою очередь, в ГУ ФСИН по Новосибирской области заявили, что информация ряда СМИ, поспешивших окрестить произошедшее бунтом, не соответствует действительности. В пресс-службе управления пояснили, что один из осужденных отказался по требованию сотрудников колонии проследовать в отряд № 8 строгих условий отбывания наказания. Однако после проведенной индивидуальной беседы все же подчинился требованию конвойных.

После устранения беспорядков сотрудники оперативного управления ведомства провели профилактическую работу с «отрицательно характеризующимися осужденными».

Сейчас обстановка в колонии оценивается как «удовлетворительная и контролируемая», осужденные соблюдают режимные требования. В ходе проверки, которую провело руководство управления, жалоб от заключенных не поступило.

В то же время прокуратура должна будет дать оценку действиям работников колонии, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории. Кроме того, проверят своевременность и эффективность принятых ими мер по недопущению чрезвычайного происшествия.