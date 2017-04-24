Поймана банда лжегазовиков, провернувшая более 27 афер на Урале

На Урале поймана банда мошенников, провернувшая 27 афер, — они собирали с населения деньги за установку газовых анализаторов, однако работы не выполняли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

В Красноуфимском районе (Свердловская область) задержаны трое подозреваемых в серии мошенничеств. Они представлялись работниками газовой службы, брали у населения, преимущественно у пожилых граждан, деньги на установку газовых анализаторов, но работы не выполняли.

Стражи порядка выяснили, что с декабря 2016 года по февраль 2017 года преступники совершили более 27 мошенничеств в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В Челябинской области могли пострадать граждане Вишневогорска (Каслинский район) и поселка Новогорный (ЗАТО Озерск). Жителей Южного Урала, пострадавших от лжегазовиков, просят позвонить по телефону 02.