Поймана банда лжегазовиков, провернувшая более 27 афер на Урале
Они собирали с населения деньги за установку газовых анализаторов, однако работ не выполняли.
Они собирали с населения деньги за установку газовых анализаторов, однако работ не выполняли.
На Урале поймана банда мошенников, провернувшая 27 афер, — они собирали с населения деньги за установку газовых анализаторов, однако работы не выполняли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В Красноуфимском районе (Свердловская область) задержаны трое подозреваемых в серии мошенничеств. Они представлялись работниками газовой службы, брали у населения, преимущественно у пожилых граждан, деньги на установку газовых анализаторов, но работы не выполняли.
Стражи порядка выяснили, что с декабря 2016 года по февраль 2017 года преступники совершили более 27 мошенничеств в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В Челябинской области могли пострадать граждане Вишневогорска (Каслинский район) и поселка Новогорный (ЗАТО Озерск). Жителей Южного Урала, пострадавших от лжегазовиков, просят позвонить по телефону 02.