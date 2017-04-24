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15:55 (мск), источник: АиФ Казань

В отношении экс-главы ТФБ возбудили новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-главы Татфондбанка, 52-летнего Роберта Мусина, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Источник: Аргументы и факты

Следователи выявили второй эпизод преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, зная о проблемах банка, в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с ТФБ на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн руб. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения. Таким образом, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ». Это привело к невозможности ТФБ исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе на сумму более 1 млрд руб.

По данному факту в отношении Мусина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, бывшего главу ТФБ также подозревают в мошенничестве.

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