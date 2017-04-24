Чиновника из областного правительства задержали за получение крупной взятки

Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего начальника отдела лицензирования департамента Минпромторга.

По версии следствия, 19 апреля 2017 года на улице Кирова в Калининграде чиновник получил 250 тысяч рублей от человека, который выступал в интересах одной из коммерческих организаций.

«Взамен подозреваемый способствовал получению коммерческой организацией лицензии на право продажи алкогольной продукции на территории региона», — сообщили официальный представитель регионального СК Наталья Гацко.

Разработкой чиновника занимались сотрудники УФСБ. Суд отправил подозреваемого в СИЗО.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Минпромторга, отдел лицензирования возглавляет Дмитрий Новиков. Источник в силовых структурах подтвердил «Новому Калининграду.Ru», что по подозрению в получении взятки задержали именно его.