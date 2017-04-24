Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: Волочкова задолжала за коммунальные услуги 137 тысяч
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16:07 (мск), источник: Новый Калининград

Чиновника из областного правительства задержали за получение крупной взятки

Чиновника правительства Калининградской области задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального СК.

Источник: Новый Калининград

Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего начальника отдела лицензирования департамента Минпромторга.

По версии следствия, 19 апреля 2017 года на улице Кирова в Калининграде чиновник получил 250 тысяч рублей от человека, который выступал в интересах одной из коммерческих организаций.

«Взамен подозреваемый способствовал получению коммерческой организацией лицензии на право продажи алкогольной продукции на территории региона», — сообщили официальный представитель регионального СК Наталья Гацко.

Разработкой чиновника занимались сотрудники УФСБ. Суд отправил подозреваемого в СИЗО.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Минпромторга, отдел лицензирования возглавляет Дмитрий Новиков. Источник в силовых структурах подтвердил «Новому Калининграду.Ru», что по подозрению в получении взятки задержали именно его.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Бессмертный полк» и гуляния на Ивана Купала: кто получил бюджетные гранты
Песков прокомментировал президентские выборы во Франции
Путин раскритиковал лозунги о борьбе с коррупцией
В Дагестане в школе прогремел взрыв
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Источник: Отряд космонавтов покинул Сергей Волков
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь