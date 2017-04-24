В Воронеже пассажир выпал из такси под колеса другого автомобиля

Пьяный пассажир выпал из такси на проезжую часть. Пользователь под ником Gspotms опубликовал видео происшествия на видеохостинге YouTube в воскресенье, 23 апреля.

На записи видно, что мужчина вышел из Hyundai и не удержался на ногах. Пассажир такси упал под стоящий в пробке автомобиль. Мужчина не пострадал. Ему удалось подняться и дойти до тротуара. Вероятнее всего водитель такси сам высадил нетрезвого воронежца.