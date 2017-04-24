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16:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пассажир выпал из такси под колеса другого автомобиля

Происшествие попало на видео.

Пьяный пассажир выпал из такси на проезжую часть. Пользователь под ником Gspotms опубликовал видео происшествия на видеохостинге YouTube в воскресенье, 23 апреля.

На записи видно, что мужчина вышел из Hyundai и не удержался на ногах. Пассажир такси упал под стоящий в пробке автомобиль. Мужчина не пострадал. Ему удалось подняться и дойти до тротуара. Вероятнее всего водитель такси сам высадил нетрезвого воронежца.

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