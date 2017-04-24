Соучастнику теракта в Петербурге предъявили обвинение

Согласно материалам дела, он обвиняется по статьям УК РФ «терроризм» и «незаконный оборот оружия».

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Ортиков в ходе допроса, следует из оглашенных в суде материалов, заявил, что изъятое «оружие и боеприпасы ему не принадлежат».

«Я не участвовал в этом, в том, что двух братьев Азимовых поймали», — сказал Ортиков в суде.

Его адвокат отметил, что в квартире, где был проведен обыск, помимо Ортикова проживали еще ряд лиц. «Вероятно, что все изъятое может принадлежать другим жильцам», — сказал адвокат.

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