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15:57 (мск), источник: РИА Новости

Соучастнику теракта в Петербурге предъявили обвинение

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следствие предъявило официальное обвинение задержанному в Москве фигуранту уголовного дела о теракте в метро Петербурга гражданину Таджикистана Содику Ортикову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Согласно материалам дела, он обвиняется по статьям УК РФ «терроризм» и «незаконный оборот оружия».

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Ортиков в ходе допроса, следует из оглашенных в суде материалов, заявил, что изъятое «оружие и боеприпасы ему не принадлежат».

«Я не участвовал в этом, в том, что двух братьев Азимовых поймали», — сказал Ортиков в суде.

Его адвокат отметил, что в квартире, где был проведен обыск, помимо Ортикова проживали еще ряд лиц. «Вероятно, что все изъятое может принадлежать другим жильцам», — сказал адвокат.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009—2017 годах читайте в справке РИА Новости >>.

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