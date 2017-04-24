В Дагестане в школе прогремел взрыв

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, пострадали 13 учеников.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.