В Дагестане в школе прогремел взрыв
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, заявили в МВД республики.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, заявили в МВД республики.
По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, пострадали 13 учеников.
Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.
«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.
Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.
Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. На месте работает