На Урале ограничено транспортное сообщение с 31 населенным пунктом из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Автотранспортное сообщение ограничено с 31 населенным пунктом в Свердловской области из-за подтопления низководных мостов в результате разлива рек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Паводковая обстановка стабильная. На сегодняшний день в Свердловской области подтоплены 12 низководных мостов. В результате подтоплений временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом. Жизнеобеспечение населения поселков не нарушено, подтопленных жилых домов нет», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в населенных пунктах, с которыми временно ограничено автотранспортное сообщение, заблаговременно созданы необходимые запасы продуктов питания, медикаментов. «Для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство добровольных пожарных дружин. В населенных пунктах функционирует телефонная связь, решен вопрос по обеспечению населения медицинскими услугами», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сегодня в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области сообщили, что в связи с разливом реки Берсуат, протекающей между сопредельными пунктами пропуска Мариинский (Россия) и Желкуар (Казахстан), временно ограниченное движение на этом участке российско- казахстанкой границе. На территории Челябинской области в штатном режиме функционируют два автомобильных пункта пропуска — двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).

По данным Гидрометцентра Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что гидрологи не ожидают подъема уровня воды до экстремальных значений в бассейнах большинства крупных рек во время весеннего половодья на территории Уральского федерального округа. По прогнозам специалистов, будут подтоплены некоторые низководные мосты, участки автодорог и жилые дома, расположенные в низинах, в частности, в городе Ирбите Свердловской области, где в 2016 году наблюдался самый сложный паводок за последние 20 лет.