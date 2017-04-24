На Урале ограничено транспортное сообщение с 31 населенным пунктом из-за паводка
По данным регионального управления МЧС, жизнеобеспечение населения поселков не нарушено, подтопленных жилых домов нет.
По данным регионального управления МЧС, жизнеобеспечение населения поселков не нарушено, подтопленных жилых домов нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Автотранспортное сообщение ограничено с 31 населенным пунктом в Свердловской области
«Паводковая обстановка стабильная. На сегодняшний день в Свердловской области подтоплены 12 низководных мостов. В результате подтоплений временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом. Жизнеобеспечение населения поселков не нарушено, подтопленных жилых домов нет», — сообщили в
В ведомстве добавили, что в населенных пунктах, с которыми временно ограничено автотранспортное сообщение, заблаговременно созданы необходимые запасы продуктов питания, медикаментов. «Для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство добровольных пожарных дружин. В населенных пунктах функционирует телефонная связь, решен вопрос по обеспечению населения медицинскими услугами», — уточнили в
Ранее сегодня в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области сообщили, что в связи с разливом реки Берсуат, протекающей между сопредельными пунктами пропуска Мариинский (Россия) и Желкуар (Казахстан), временно ограниченное движение на этом участке российско- казахстанкой границе. На территории Челябинской области в штатном режиме функционируют два автомобильных пункта пропуска — двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).
По данным Гидрометцентра Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что гидрологи не ожидают подъема уровня воды до экстремальных значений в бассейнах большинства крупных рек во время весеннего половодья на территории Уральского федерального округа. По прогнозам специалистов, будут подтоплены некоторые низководные мосты, участки автодорог и жилые дома, расположенные в низинах, в частности, в городе Ирбите Свердловской области, где в 2016 году наблюдался самый сложный паводок за последние 20 лет.