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16:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Подозреваемый в теракте в питерском метро получил гражданство в Прикамье

Решение признали незаконным.

Отец молодого человека, подозреваемого в теракте в метро Санкт-Петербурга, получил Российское гражданство в Пермском крае. Решение было признано незаконным. В итоге гражданства лишили его и его сыновей.

Как говорится в официальном сообщении ГУ МВД России, Свердловский районный суд Перми установил, что Азимов А. И. предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.

По заключению ГУ МВД России по Пермскому краю отменено решение Управления федеральной миграционной службы России по Пермскому краю от 15 декабря 2010 года о приеме в гражданство России Азимова.

«Данное решение повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в Петербургском метро в апреле 2017 года — Азимова Акрама и Азимова Аброра, уроженцев Киргизской ССР», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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