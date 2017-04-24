Подозреваемый в теракте в питерском метро получил гражданство в Прикамье
Решение признали незаконным.
Решение признали незаконным.
Отец молодого человека, подозреваемого в теракте в метро
Как говорится в официальном сообщении ГУ МВД России, Свердловский районный суд Перми установил, что Азимов А. И. предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.
По заключению ГУ МВД России по Пермскому краю отменено решение Управления федеральной миграционной службы России по Пермскому краю от 15 декабря 2010 года о приеме в гражданство России Азимова.
«Данное решение повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в Петербургском метро в апреле 2017 года — Азимова Акрама и Азимова Аброра, уроженцев Киргизской ССР», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.