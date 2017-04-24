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16:27 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже муж через день после выхода из колонии избил до смерти жену

ЧП произошло в общежитии.

Источник: Новости Воронежа

17 апреля в общежитии на улице Костромской нашли мертвой 36-летнюю женщину. Полицию и медиков вызвал её 44-летний супруг.

По версии следствия, именно муж и убил свою жену. По данным СК, в ночь на 16 апреля мужчина с супругой распивал спиртное. Между ними произошел конфликт — муж нанес женщине множество ударов по туловищу. А на следующий день обнаружил её мертвой.
«В ходе следственных действий мужчина дал признательные показания и подтвердил их при проведении показаний на месте, — рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. — Его сейчас заключили под стражу».
Интересный момент — супруг женщины только 14 апреля освободился из колонии, где сидел за причинение вреда здоровью и угрозу убийством.

Теперь за смертельное избиение жены мужчине грозит еще 15 лет тюрьмы.

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