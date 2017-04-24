Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
СБУ ответила на претензии Лолиты фотографией певицы
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: Волочкова задолжала за коммунальные услуги 137 тысяч
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16:59 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Инспекторы ДПС вернули авто проспавшему угон волгоградцу

24 апреля сотрудники ГИБДД в Волгограде ранним утром задержали пьяного волгоградца, незаконно завладевшего автомашиной «ВАЗ-2107».

Как рассказали ВДТВ в УМВД России по Волгограду, в 04:00 полицейские осуществляли патрулирование в северном районе Волгограда.

На улице Зенитчиков в поселке Водстрой внимание стражей порядка привлек легковой автомобиль, у которой было разбито правое переднее стекло. При задержании транспортного средства выяснилось, что за рулем в состоянии алкогольного опьянения находился ранее судимый 29-летний мужчина. Осмотр машины показал, что электропровода замка зажигания вырваны и скручены, что свидетельствовало о совершении угона.

Выяснилось, что машина была угнана ночью со двора дома по улице Поддубного. В момент угона владелец автомашины ничего не подозревая мирно спал у себя дома.

Совершивший кражу авто волгоградец доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков прокомментировал президентские выборы во Франции
Путин раскритиковал лозунги о борьбе с коррупцией
В Дагестане в школе прогремел взрыв
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Источник: Отряд космонавтов покинул Сергей Волков
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь