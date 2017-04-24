Инспекторы ДПС вернули авто проспавшему угон волгоградцу

Как рассказали ВДТВ в УМВД России по Волгограду, в 04:00 полицейские осуществляли патрулирование в северном районе Волгограда.

На улице Зенитчиков в поселке Водстрой внимание стражей порядка привлек легковой автомобиль, у которой было разбито правое переднее стекло. При задержании транспортного средства выяснилось, что за рулем в состоянии алкогольного опьянения находился ранее судимый 29-летний мужчина. Осмотр машины показал, что электропровода замка зажигания вырваны и скручены, что свидетельствовало о совершении угона.

Выяснилось, что машина была угнана ночью со двора дома по улице Поддубного. В момент угона владелец автомашины ничего не подозревая мирно спал у себя дома.

Совершивший кражу авто волгоградец доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.