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16:33 (мск), источник: Informburo.kz

В Талдыкоргане скончалась заявившая о своём рабстве женщина

В Талдыкоргане умерла Ляззат Искакова — женщина, которая перед смертью успела сообщить, что её три года держали в рабстве на ферме. Когда она совсем обессилела, её вывезли в город и бросили на автовокзале.

Источник: Informburo.kz

Свои последние дни Ляззат Искакова провела у родственников, мучаясь от рака на последней стадии. Из-за того, что у неё не было документов, ей даже не могли купить обезболивающие препараты.

История женщины тронула казахстанцев. Десятки людей выразили желание помочь, однако времени у Ляззат Искаковой было уже очень мало.

Теперь член общественной палаты Талыдкоргана Нурлан Айшимбаев решил присутствовать на вскрытии тела. По его мнению, экспертиза может пролить свет на тайну рабства женщины. Свой поступок мужчина объяснил недоверием к правоохранительным органам.

«Лично я сам участвовал в расследовании нескольких таких фактов по просьбе их родственников (рабов. — Авт.). У меня впечатление, что крестьянские хозяйства, находясь вдали от цивилизации, совсем одичали. Их никто не контролирует, поэтому они нередко похищают где силой, где хитростью одиноких, больных людей и делают с ними, что хотят. Я вот защищал недавно парня из села Интымак. Его тоже избили на ферме, он попал в больницу. Потом, правда, родители парня простили обидчиков. Был случай и в Уштобе. Мужчина, попавший в рабство к фермерам, пятый год пытается защитить свои права. У меня впечатление, что органы халатно расследуют такие дела», — сказал Нурлан Айшимбаев.

В ДВД области говорят: заявление от родственников Ляззат Искаковой официально зарегистрировано и передано в Алакольское РОВД. По делу начато расследование и назначен ряд экспертиз. В институте судебной экспертизы к предложению общественника проинспектировать их работу отнеслись с пониманием. По словам медиков, закон не запрещает родным или их защитникам присутствовать на вскрытии.

«Мы будем рады если кто-то из родных и близких будет присутствовать на вскрытии. Нам бояться нечего, пусть смотрят. Это не значит, что мы в их лице ищем себе защитников. По крайней мере, мы можем сказать, что отказа не было», — сказал директор института судебной экспертизы по Алматинской области Арман Айтбаев.

Как выяснилось, у Ляззат Искаковой было пятеро детей. Старший сын приехал на похороны матери. Четыре дочери находятся в детских домах.

Брат Ляззат Искаковой пообещал добиться справедливости по делу сестры и забрать племянниц из детдома.

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